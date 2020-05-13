تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة سواء من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء.

وأكد المحافظ اللواء عصام سعد، على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم فضلًا عن الاطمئنان على توفير استراحات التربية والتعليم والخاصة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير استراحات لإقامة المقدرين لامتحانات الثانوية العامة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لهم وتوفير كافة سبل الراحة.

وأشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوقيع البرتوكولات مع كافة الجهات وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلاً عن مقار تقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة فضلًا عن تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والمقدرين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ.