مستشفى سوهاج الجامعي ينقذ رضيعة بعد استخراج "بنسة" من الجهاز التنفسي

تمكن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بسوهاج، من استخراج "بنسة شعر" يبلغ طولها ٣ سنتيمتر من الممرات التنفسية لرضيعة تبلغ من العمر عاما ونصف.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن الفريق الطبي نجح في إنقاذ الطفلة المصابة وهي الآن بفضل جيدة وتحظى برعاية طبية للتأكد من صحتها وسلامتها، مطالباً الأهل بضرورة أخذ الحيطة والحذر، لعدم تكرار مثل تلك الحالات.

وأشار الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إلى أنه تم تشكيل الفريق الطبي لإنقاذ الطفلة بقياده الدكتور عصام البدري مدرس جراحة القلب والصدر، حيث ضم الفريق كل من الدكتور إسلام عسيري مدرس مساعد التخدير، المدرسين المساعدين أيمن عبد المطلب، زياد عصام، والطبيبين محمد عمر، عمرو شرقاوي بقسم جراحه القلب والصدر.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر أن الطفلة "أ.أ.أ"حضرت من مركز البلينا إلى المستشفى في حالة حرجة جداً بعد دخول "بنسة شعر" بممرات الجهاز التنفسي، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لتحديد موضع البنسة، حيث تمكن الفريق من الدخول بمنظار الشعب الدقيق واستخراج الجسم الغريب من الممرات الهوائية، مشيرا إلى أن القسم يمتلك مجموعة من مناظير الشعب الهوائية تخدم المواطنين وساهمت في إنقاذ الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.