دعوى قضائية لوقف إسناد حق انتفاع ستاد شبين الكوم لشركة استادات 

تقدم المحامي علي أيوب، وكيلا عن مجموعة من أهالي شبين الكوم، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة، فيما تضمنه من إسناد حق الإنتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد شبين الكوم الرياضي بمحافظة المنوفية لشركة استادات.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 41128 لسنة 74 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة.

وطالبت الدعوى بصدور حكم يؤيد وقف قرار وزير الشباب والرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها؛ تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من محاكم الأسرة ومحل تنفيذها داخل الاستاد الرياضي، مع وقف نشاط سلسلة نوادي سيتي كلوب الغير مرخص وفقا للقانون وفق الدعوى، مع وقف إسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستادات الجمهورية لشركة استادات مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض.