حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يُحب أن يعمل في بيئةٍ مختلطةٍ بالكثير من الناس، إذ يُعتبر من الشخصيات الاجتماعية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك على إصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.