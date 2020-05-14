حظك اليوم الخميس 14-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
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الوطن
12:00 ص | الخميس 14 مايو 2020
مولود برج الميزان يُحب أن يعمل في بيئةٍ مختلطةٍ بالكثير من الناس، إذ يُعتبر من الشخصيات الاجتماعية.
وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.