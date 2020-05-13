محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة حوض الجميزة التابعة لمدينة قليوب حيث تمت إزالة أكثر من 19 حالة على مساحة 1500م2 معظمها من المسلحات الخرسانية بدون ترخيص.

شارك في الحملة من الجهاز التنفيذي مجدي نجاح، رئيس مجلس مدينة قليوب، ومن القيادات الأمنية اللواء خالد الديب مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا.

وأكد محافظ القليوبية، أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون اعتقادا منهم بانشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، بصورة فورية لفرض هيبة الدولة وعدم إستغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورورنا.

وأكد محافظ القليوبية أنه لا أحد فوق القانون وسيتم التصدي بكل حسم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.