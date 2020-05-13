الخطيب: إبراهيم نصر احتل مقعدا رمضانيا مع النقشبندي ومحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن صاحب شخصية اليوم هو رسول من رسل السعادة العربية والمصرية، الذي واجه تحولات عديدة في حياته، حدثت جميعها في شهر رمضان الكريم: "كل سنة كان نجمه بيلمع في سماء مصر وسماء الدول العربية".

وأضاف "الخطيب"، خلال تقديمه برنامج "كلم ربنا"، المذاع على الراديو 9090، أن اسم نصر اقترن بأسماء كبار أعضاء النادي الرمضاني في ذاكرة المصريين مثل الشيخ محمد رفعت والنقشبندي وأحمد عبدالقادر: "الناس كانت بتعد الدقائق والثواني بعد انطلاق مدفع رمضان علشان تبص بس وتشوف النجم ملك المقالب هيعمل إيه النهاردة"، موضحا أنه كان يوميا في رمضان تبدأ فقرة برنامجه ليطلق بعدها مشاهديه ضحك من القلب بدون إسفاف أو ابتذال: "نجم قدر بموهبته الفذة يجمع الأسرة المصرية والعربية حوالين برنامجه الأشهر الكاميرا الخفية، واللي فضل يقدمه لأكثر من 20 سنة، ومصر كلها كانت بتستنى البرنامج ده".

وتابع: "النجم الكبير الراحل العظيم قدر يعمل نفسه معلم من معالم شهر رمضان، والشيء العجيب أن إبراهيم نصر كان عايز يسافر ويشتغل برا مصر قبل ما يعمل برنامجه، هو محكاش ده بسبب إيه، بس من الواضح إنه كان محبطا، وسر إحباطه حجم الموهبة الكبيرة اللي اتمتع بيها وكل الفرص اللي خدها في التمثيل مقدرتش تستوعبها".

وأشار إلى أنه وفي أحيان كثيرة، تصادف الموهبة سوء حظ: "ده اللي حصل مع العظيم التخين المبقلظ زي ما كان بيحب يوصف نفسه دائما، وربك الرحيم كان موجود، وربك مع المنكسرين جابر، وفي اللحظة اللي كان إبراهيم نصر بيجهز فيها شنطة السفر وبيلم ورقه من التلفزيون، نجدة السماء جاتله وعمل برنامج الكاميرا الخفية اللي فضلت في ذاكرة الجميع لسنوات عديدة".

وتابع: "إيه الفارق بني إبراهيم نصر والفنانين اللي قدموا الكاميرا الخفية، إبراهيم نصر كان مبدعا في اختيار أفكار جديدة للمقالب، اخترع شخصيات مدهشة، وحفظ الناس أساميها وطريقة كلامها، مثل زكيا زكريا وعبدالودود الصعيدي وغباشي النقراشي وغيرة، وتميز بقدرة غير عادية على الارتجال وتأليف الحوارات على الهواء، وقفشاته لسه عايشة في ذاكرة أجيال كثير عشقت برنامجه".

وأكمل: "الشيء الملفت إن حلقات إبراهيم نصر الموجودة على الإنترنت بتحقق أعلى نسب مشاهدة لحد اللحظة، وحلقاته اللي بتتعاد على بعض القنوات الفضائية الناس بتستناها لحد دلوقتي، والإبداع اللي من دهب كدة كل ما بتمر الأيام بيغلى، وشاء ربنا عز وجل إن روح العظيم إبراهيم نصر تفيض إلى بارئها في الشهر اللي احتضن نجوميته يوم 19 رمضان حلقت روح إبراهيم نصر للسماء، طارت روحه الطاهرة بجناحين، جناح الإيمان وآخر هو الطيبة".

واختتم: "في واحد من أروع الأفلام اللي شارك فيها إبراهيم نصر كان فيلم إكس لارج ومثل فيه دور الشاعر البسيط اللي كان مغرم برثاء أحبائه وزملائه، وفي مشهد من مشاهد الفيلم ده رسم الضاحك الباكي رثاء لنفسه، ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة".