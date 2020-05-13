"نسبة الرطوبة تصل لـ70%".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تبدأ من غدًا الخميس وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 42 و43 درجة مئوية، مضيفًا: "لسة منقدرش نتكلم عن نهاية الموجة امتى عشان لسة مكمّلة معانا شوية".

وأوضح "شاهين" خلال حديثه لـ"الوطن" أن سبب هذه الموجة الحارة هو امتداد منخفض السودان الموسمي الذي يشمل تأثيره محافظات جنوب وشمال البلاد والقاهرة والوجه البحري وشمال سيناء، متمثلًا في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مدن ومحافظات الجمهورية.

وعن فرص سقوط الأمطار، قال مدير مركز التنبؤات إنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد لتشمل بعض مناطق سيناء، ويمكن أن تصل لحد السيول على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما تمتد خفيفة إلى رعدية على القاهرة وتكون غير مؤثرة على الطرق.

وأضاف "شاهين" أنّه من الممكن أن تُقلل فرص سقوط الأمطار من حدة الإحساس بالحرارة المصاحبة للموجة.

كما يصاحب هذه الموجة نسبة رطوبة عالية تتراوح من 70 إلى 75% على محافظات جنوب الصعيد، لتقل بشكل طفيف على المناطق الشمالية بين 60 إلى 70%.

ومن المتوقع أن نشهد نشاطًا للرياح متمثلًا في الرمال المُثارة على مناطق متفرقة خاصةً المناطق الصحراوية والأماكن المكشوفة.

وينصح الدكتور محمود شاهين المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، وعدم التواجد في الأماكن المُغلقة أو سيئة التهوية وتجنب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، أما أصحاب مرضى الجيوب الأنفية والحساسية يفضل بقدر الإمكان تجنب التعرض للأتربة أثناء هبوب الرياح.