الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تبدأ الخميس وتستمر حتى الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، إنّ درجات الحرارة بدأت في الارتفاع التدريجي، نظرا لتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان الهيئة التي أصدرته أمس وتم التنويه بأنّ الموجة تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى الاثنين المقبل، وقد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ درجات الحرارة ترتفع على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وتتجاوز الحرارة 40 درجة بمحافظات شمال وجنوب الصعيد والقاهرة ومناطق من شمال سيناء.

ولفت إلى أنّ سبب ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى منخفض السودان، ويصاحب ذلك كميات من الرطوبة قادمة من البحر الأحمر، تكون سحب رُكامية ما يؤدي لسقوط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، وتكون رعدية في أغلب الأوقات قد تؤدي لحدوث سيول في بعض المناطق.

وأوضح أنّه من المحتمل سقوط أمطار على القاهرة من يوم الخميس وحتى الاثنين، وستكون خفيفة ورعدية وغير مؤثرة، لافتا إلى أنّ سرعة الرياح معتدلة، وتكون نشطة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.