الأرصاد للمواطنين: البسوا صيفي.. ومتشغلوش المراوح والتكييف بالليل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الموجات الحارة بدأت بالفعل، ويستطيع المواطنين ارتداء الملابس الصيفية حاليا، موضحا أنّ النصف الثاني من فصل الربيع يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة هي الأعلى، وهو ما نشهده في الفترة الحالية.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ طقس الأيام المقبلة يكون شديد الحرارة خلال ساعات النهار، إذ بدأت درجات الحرارة في الارتفاع في ساعات الليل تدريجيا، وتسجل على القاهرة 20 درجة.

وحذّر من تشغيل المراوح والتكييفات خلال الفترة الحالية، خلال فترات الليل أو أثناء النوم، نظرا لأن نسب الرطوبة لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، كما أنّه يوجد نسمات من البرودة في الليل رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أنّ فيروس كورونا ساعد على تقليل نسب التلوث، لكن تأثيره على فصل الصيف سيأخذ وقتا طويلا: "مفيش مؤشرات تقول إن الصيف له ملامح دلوقتي أو سماته لسة فصل الصيف 20 يونيو".