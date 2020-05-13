الحلقة 20 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تبدأ في مراقبة عصابة نعيم

لا تزال أحداث مسلسل سلطانة العز، الذي تلعب بطلوته الفنانة غادة عبد الرازق ومجموعة من النجوم، تتصاعد خلال الحلقة 20، إذ تحاول سلطانة أن تسترد حقها من زوجها نعيم بمراقبة الخياط، بالإضافة للبحث عن ابنتها الهاربة .

ملخص الحلقة 20 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الحلقة بخروج سعد الخياط من السجن، واتفاقه مع نعيم (محمود عبد المغني) على أماكن الحفر، ليستكمل الأخير طريق والده في البحث عن الآثار أسفل منازل شارع المعز.

ونجحت سلطانة (غادة عبد الرازق) في الحصول على أموال من عربة الكبدة التي افتتحتها، وذلك في طريقها لاسترجاع حقوقها من نعيم، رافضة الحصول على أموال أخيها الراحل سلام من أحد أصدقائه، حيث أخبرته بأنه إما أن يخرجها صدقة على روحه أو يعيدها إلى زوجته ورد.

كما شهدت الحلقة، مواصلة شقيقة نعيم في السيطرة على خزاعه، ومحاولة كسب كريمة (دينا) وزوجها مجدي، خاصة بعدما هدد الأخير نعيم بأنه قرأ جواب سلطانة لكريمة وعلم بجميع الأمور التي فعلها.

وفي الجانب الأخر، فشلت مهمة جو و"ضي" ابنة سلطانة الهاربة من المنزل، في خداع بواب العمارة التي يختبئون بها بعقد زواج مزيف، لتزداد الأمور سوءً لهما.

واستمرت جهود سطانة في البحث عن ضي مع محاميها الذي ينتظر أن تقوم بفتح هاتفها للوصول إليها، قبل أن يقوم ابنها جابر بإخبارها أنها تقوم بالحديث معه على فيسبوك.

وأسدل الستار في الحلقة، على قيام حمدي (محمود البزاوي)، بمراقبة الخياط أثناء ذهابه لمقابلة أفراد العصابة، وذلك بتعليمات من سلطانة لمحاولة استرداد حقهم وإثبات تورط نعيم.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.