1000 جنيه فرق سعر المتر بين "سكن مصر ودار مصر" في بدر

فتحت وزارة الإسكان، الحجز الإلكتروني لـ1000 وحدة في مشروع "دار مصر" بـ 5 مدن جديدة، وكذلك 2662 وحدة "سكن مصر"، في 8 مدن جديدة، ضمن مشروع إسكان متوسطي الدخل، والطرح يشمل وحدات بالدورين الأرضي والأخير، في كلا المشروعين، وبمقدم حجز 50 ألف جنيه، وكلا المشروعين بهما وحدات في مدينة "بدر".

شهدت مدينة "بدر" تغير في أسعار العقارات بها خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لقربها من "العاصمة الإدارية الجديدة"، كما تنفذ وزارة الإسكان 9 ألاف وحدة سكنية لموظفي الجهاز الإداري العاملين بالعاصمة، وسيتم الانتهاء منها أغسطس المقبل.

ووفقا لكراسة الشروط في هذا الطرح تقع وحدات مشروع "دار مصر" في مدينة "بدر" في الطرح الجديد، بمنطقة الحي المتميز شمال المدينة، ووصل سعر المتر السكني 5900 جنيه، والشقة 150 مترا بـ 885 ألف جنيه، بينما مشروع "سكن مصر" في مدينة "بدر" وصل سعر المتر 4980 جنيها والوحدة 115 مترا بـ790 ألف جنيه .

يتكون المشروعان من مبانٍ أرضية وخمسة أدوار متكررة، لكن مشروع "دار مصر" كمبوند، به أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع بسور شجري.

مشروع "دار مصر" يوجد به مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن، لكن "سكن مصر" لا يوجد به تلك الخدمات بل محال تجارية قريبة.

يعتمد المشروعان في نظام الدفع، على قسط ربع سنوي السنة ونصف السنة الأولى حتى التسلم 10.000 جنيه، بمعنى دفع مقدم 20%، و5% وديعة صيانة، و0.5% رسومًا إدارية.​