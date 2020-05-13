غلق باب الحجز في 25 يونيو.. تعرف على أسعار 1000 وحدة بـ"دار مصر"

فتحت وزارة الإسكان، الحجز الإلكتروني لـ1000 وحدة في مشروع "دار مصر" بـ5 مدن جديدة، دور أرضي وأخير، بمقدم حجز 50 ألف جنيه، وأقساط ربع سنوية قيمتها 10 آلاف جنيه، وتعد وحدات "دار مصر"، وهو مشروع سكني متوسط في المدن، بينما يغلق باب حجز الوحدات يوم 25 يونيو المقبل، على الموقع الإلكتروني.

ووفقا لكراسة الشروط التي تم طرحها مؤخرا، فإن هذا الطرح، كان متوسط المتر السكنى فى مشروع "دار مصر" ما يقرب من 5 آلاف جنيه للمتر، وتعد مدينة "برج العرب الجديدة"، الأقل سعرا حيث يبدأ سعر المتر 5030 جنيها، والوحدة 150 مترا يصل سعرها لـ754 ألف جنيه، أما الأعلى سعرًا، في مدينة "بدر" بمنطقة الحي المتميز شمال المدينة، سعر المتر السكني 5900 جنيه، والشقة 150 مترا بـ 885 ألف جنيه.

وفى مدينة العاشر من رمضان، وصل سعر المتر السكني، 5350 جنيها، بينما بلغت سعر الشقة 130 مترا لـ695 ألف جنيه، وفي مدينة 15 مايو، الامتداد الشمالي للمدينة، سعر المتر 5545 جنيها، ويصل سعر الشقة 150 مترا لـ 831 ألف جنيه، أما مدينة "السادات"، سعر المتر 5075 جنيها، والشقة 150 مترا، تصل 761 ألف تقريبا.

ويتميز مشروع "دار مصر"، بأنَّه يعد أول كمبوند طرحته وزارة الإسكان، حيث يحيط بالعمارات سور منفصل، وواجهات العمارات من الرخام، ويوجد به "أسانسير"، و"لاند سيكب" في المشروع وأماكن لركن السيارات.