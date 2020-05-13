حجز شقق "دار مصر" في 8 مدن جديدة متاح لمدة أسبوع

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الوزارة بدأت منذ 11 مايو استقبال تسجيل الحجز لشقق "سكن مصر" إلكترونيا، بواقع 2662 وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة، هي أكتوبر الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة وبدر وناصر "غرب أسيوط"، والمنيا الجديدة، وغرب قنا.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ الراغب في حجز الوحدات سيحمل كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني، ومن خلالها يختار الوحدة في المدينة الراغب في السكن بها، ويملأ استمارة الحجز، ويحول إلكترونيا 50 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات إدارية: "كل حاجة إلكتروني مش هيبقى فيه تزاحم وطوابير".

وأشار إلى أنّه عقب تحويل المبلغ يتم إرسال رسالة له تؤكد أنّ عملية التحويل تمت بنجاح، وأبإمكانه الحجز، ويتم بعد ذلك تحديد موعد الحجز، موضحا أنّ أسعار الوحدات تتواجد في كراسة الشروط، والحجز متاحا لمدة أسبوع من الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الحاجز يمكنع التقدم لأكثر من وحدة، شرط ألا يكون مستفيدا هو أو زوجته أو أولاده القُصر من مشروع وحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي المدعمة، لافتا إلى أنّ الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي خلال أسابيع، وجرى التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء وجار دراسته حاليا.