الحلقة 20 من شاهد عيان: هنا تسرق أوراق مهمة.. والرداد مهدد بالقتل

تشهد الحلقة العشرون من مسلسل شاهد عيان، سماع ليلى "بسمة" لجلسات شقيقتها ندى "هنا شيحة" مع طبيبهما النفسي الدكتور ياسر "أيمن عزب" التي تتحدث فيها عن علاقة الإخوة بينهما بشكل يحزن ليلى، ويظهر فيها عدم تجاوبها مع الطبيب.

عقب ذلك يسلم وهيب "محمد لطفي" ملفا لندى لتدبير عملية ضد أحد رجال الأعمال "مراد ياخور"، بأمر من رئيس العصابة عدنان كاختبار ولاء، وتبدأ في تتبعه وسرقة أوراق مهمة لديه، وتنتحل صورة مديرة علاقات عامة سابقة بشركة أخرى وتتقدم للعمل بالشركة ويتم الموافقة عليها، لتبدأ في التقرب منه بغرض الوصول لخزينته الخاصة، وهو بالفعل ما تتمكن من تنفيذه.

ويدبر "أبو حماد" حيلة أخرى للاستفادة من عمر "حسن الرداد"، واستغلال مهاراته القتالية بالاتفاق مع عدنان، ويختبره بتهديده بالموت. وتعود ليلى لمنزل عائلتها القديم وتتذكر طفولتها مع ندى متأثرة بحديث شقيقتها مع الطبيب وتتذكر مدى العنف الأسري الذي تعرضن له وارتباطهن ببعض، قبل أن يتبادر إلى ذهنها المكان الذي كانت تخبأ فيه ندى ألعابها قديما، لتجد فيه أوراق جديدة مهمة.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.