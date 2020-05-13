نشوب حريق في مصنع قمامة السنبلاوين بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب في كميات كبيرة من القمامة بمصنع القمامة بمركز السنبلاوين، وامتدت النيران إلى أكثر من 50% من مساحة المصنع.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بحدوث حريق بمصنع القمامة التابع لمركز ومدينة السنبلاوين

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومباحث مركز السنبلاوين ،وتم الدفع عدد 5 سيارات إطفاء، بالإضافة إلى مساعد في الإطفاء من خزانين مياه تابع لشركة مياه الشرب، و2 جرار تابع لمجلس المدينة، وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين أن مصنع القمامة يقع على مساحة 3 أفدنة، والحريق امتد على مساحة حولى فدان ونصف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.