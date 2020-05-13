وفاة مسن إثر إصابته باختناق جراء حريق بشقته في الشرقية

توفي رجل مسن إثر إصابته باختناق بعد نشوب حريق داخل شقته بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الأول بعقار بمدينة بلبيس.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق داخل غرفة النوم وتم إخماد النيران بواسطة سيارتي إطفاء، ورجحت المعاينة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن إصابة "م.م" 72 عاما صاحب الشقة باختناق وجرى نقله إلى مستشفى بلبيس المركزي إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.