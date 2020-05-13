السيطرة على "حريق مخلفات" في قطعة أرض بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية والإطفاء بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض بشارع 15 مايو بجوار معهد زوسر بشبرا الخيمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من العميد أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمجموعة من المخلفات الخاصة بقطعة أرض مزروعة أشجار بجوار معهد زوسر بشارع 15 مايو بقسم ثان شبرا الخيمة.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.