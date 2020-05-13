يبتز ضحاياه.. قضية جديدة تلاحق حفيد مؤسس الإخوان طارق رمضان

قضية جديدة تلاحق حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية طارق رمضان، كشفتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، التي أوضحت محاولة أتباع رمضان، الحصول على معلومات شخصية عن إحدى ضحاياه بطريقة "غير مشروعة"، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، سعي وسيط "طارق رمضان"، في مارس 2018، للحصول على معلومات عن "كريستيل" إحدى ضحايا طارق رمضان عبر الإنترنت المظلم Dark Web، مع عميل في المخابرات الفرنسية يدعى "حورس"، فأتباع رمضان استغلوا المعلومات الشخصية التي حصلوا عليها، ووجهوا للضحية تهديدات وابتزازات، للتراجع عن الاتهامات التي توجهها لرمضان.

وكانت كريستيل، اتهمت حفيد مؤسس الإخوان، بالاعتداء عليها بفندق في ليون عام 2009، قبل مؤتمر كان سيعقده في نفس المدينة الفرنسية، كما يواجه طارق رمضان، تهما جنائية باغتصاب نساء أخريات في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا.