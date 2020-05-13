برلمانية تطلب إطلاق مبادرة "شاركونا الحكاية" عن تجربة الإصابة بكورونا

طالبت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، بتبني مبادرة "شاركونا الحكاية.. عشان الحماية"، كحملة توعوية من فيروس كورونا، من خلال توثيق حالات إصابات كورونا منذ بداية الإصابة وحتى الشفاء، وإعلانها أمام الجمهور، عبر شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام.

وقالت "أبو السعد" في بيان لها: مضمون المبادرة يتلخص في إتاحة مساحة لمن أصيبوا بالفيروس، في سرد رحلتهم مع المرض منذ اكتشاف الإصابة والأعراض التي يشعر بها المريض، ومراحل العلاج والإعاشة فى العزل، وكيفية الشفاء منه، على أن يتم ذلك من خلال تسجيل شهادات وأفلام قصيرة وإعلانات، يتم بثها عبر القنوات الفضائية.

وأضافت، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة بنود، أبرزها تأكيد أن الإصابة بالفيروس ليس سبة أو وصمة عار، ما يشجع المصاب على الإعلان، وتتبع المخالطين له.

وتابعت: كما تهدف المبادرة كذلك، إلى توعية المواطنين من أسباب الإصابة بالفيروس، وأيضا خلق حالة وعي بأن الإصابة بالفيروس قريبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، موضحة أن هذه الحالة، يجب أن تكون موجودة حتى يلتزم المواطنين بإجراءات التباعد والوقاية.

وأشارت إلى إعدادها خطاب لكل من وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام، بهدف تبني المبادرة، وتوجيه المؤسسات الإعلامية لتنفيذ مضمونها.