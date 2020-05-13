الأزهر: 90 حالة كورونا بمستشفى العزل.. وخروج 130 من العائدين

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على مستشفيات الجامعة، إن العزل الطبي بمستشفى الأزهر التخصصي به 90 حالة، وإن عملية إجراء المساحات للطاقم الطبي بمستشفى الزهراء مستمرة، وللمخالطين لهم بشكل واسع.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن عملية تعقيم مباني مستشفى الزهراء مستمرة، ولن تتجاوز الأسبوع، وستعود المستشفى للعمل بشكل كامل.

وحول المصرين العائدين من الخارج والمقيمين بمباني المدن الجامعية للأزهر، قال استقبلنا 3040 مصري، على مدار الأسبوعين الأخيرين، وخرج منهم أول 130 حالة ممن سكنوا بالمدينة، وكانوا لمعتمرين عائدين من السعودية، ولم يكن بينهم أية اشتبهات.

وانه لم يكن هناك اشتباه إلا في حالة واحدة، اصطحبتها وزارة الصحة لمستشفى العزل، لحين ظهور نتيجة المساحات التي أجريت للحالة.

وكشف صديق، أن جامعة الأزهر مسؤولة عن الرعاية الطبية للمصرين العائدين المتواجدين بمدن الجامعة، بينما الدولة مسؤولة عن الرعاية الغذائية وغيرها من أشكال الرعاية، وأن هناك حالة من التكامل والتناغم، بين جميع مؤسسات الدولة، حتى نمر من هذه الأزمة بسلام.