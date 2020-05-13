في الحلقة 20 من الاختيار.. عشماوي يهرب إلى ليبيا وزوجته للسودان

بعد تشييع جثامين شهداء حادث الفرافرة، بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الاختيار بإحضار منسي لشيخ أزهري، جسد دوره الشيخ رمضان عبد المعز، إلى مقر الكتيبة ليوضيح للعساكر، حكم إطلاق كلمة كافر على أي شخص، فالإرهابيين دائما ما يصفون الجيش ورجاله بالكفار، لا يجوز لشخص أن يصف آخر بالكفر دون أن يعرف ما بقلبه ونيته واستعان بالآيات القرآنية.

ومع أول رمضان له بعد وفاة والده، انتقل منسي من مكانه إلى كتيبة آخرى تاركا سيناء، وذهب لتعزية والدة المجند عبدالله أحد شهداء حادث الفرافرة الإرهابي، ووعدهم بالثأر.

وخلال الحلقة، هربت نسرين زوجة عشماوي إلى السودان، وهرب عشماوي ومعه الإرهابي عماد عبدالحميد إلى ليبيا لتنفيذ العمليات الإرهابية هناك تحت مظلة أنصار بيت المقدس.

وانتهت الحلقة بتنفيذ أنصار بيت المقدس عدد من العمليات الإرهابية في درنة بليبيا، بعد وصول عشماوي والإرهابي عماد عبد الحميد معه.