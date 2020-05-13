تامر أمين لـ"الدغيدي": أفكارك أخطر من كورونا.. وترد: "هرفع عليك قضية"

رد الإعلامي تامر أمين، على الأشياء الذي يراها أسوأ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على الشعب المصري، قائلًا: "أفكار إيناس الدغيدي، والأفكار المشابهة لها"، وذلك خلال حواره مع المخرجة ذاتها، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضاف "أمين": "طب والله ما بهزر"، وعندما حاولت المخرجة الرد، قاطعها قائلًا: "أنت طلبتي أني أتكلم، ومن حقي الرد"، فردت عليه قائلة: "هرفع عليك قضية"، فيما رد أمين: "أرى أن الأفكار المسمومة التي يتم إطلاقها ومن شأنها تدمير المجتمع، هي أسوأ من كورونا".

وتابع الإعلامي: "كورونا وباء هياخذ فترة ويعدي، أما هذه الأفكار التي لها أجنحة، فللأسف عايشة معانا، ومن الممكن أن تدمر أجيال".