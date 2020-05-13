تامر أمين عن محمد رمضان: بعشق موهبته ومتابع لـ البرنس.. لكن مش بحب استعراضاته

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لا يقوم بانتقاد الفنان محمد رمضان لاستقطاب جمهوره حتى يشاهدوا برنامجه "التوك شو" اليومي، وتابع : "شئ مش حقيقي، ورأيي هو عنده كنز بيضيعه بأيده".

وأضاف "أمين"، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن انتقاداته للفنان محمد رمضان هو استخسار لموهبته ويخشى أن يضيعها وهو لا يعلم: "أنا مع الاستعراض الحلو القائم على الإيقاع والأبهار مش القائم على القلع، أو راجل يلبس قميص شبيكة مخرم".

وأوضح أنه وجميع أفراد أسرته لا يشاهدون حفلات النجم محمد رمضان الاستعراضية، وتابع : "دي أزواق، وأنا بعشق موهبته التمثيلية وبتفرج على مسلسل البرنس بتاعه، لكن مبحبش أتفرج على جسم واحد بيتلوى".