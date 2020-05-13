محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف بركة السبع بـ130مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، يرافقه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري ببركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التوسعات والبرنامج الزمني المحدد لانهاء الأعمال والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها، والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين بالمشروع لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

واستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع، نسب الإنجاز، المساحة الإجمالية ونسب تنفيذ أعمال التوسعات والتي ستعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة 130 مليون جنيه، وتوسعات المحطة لتغطي عدد 9 قرى محرومة وهي ( الدبايبة، عزبة الدبايبة، طنبشا، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز، ميت عافية ) وسيستفيد منها 380 ألف نسمة .

كما أشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة بلغ 19 مليار و226 مليون جنيه والذي يتضمن مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها علي أرض المحافظة والتي بلغت 56 مشروع بطاقة إجمالية مليون و50 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 4 مليار و 499 مليون جنيه ، بالإضافة إلي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها والتي بلغت 37 مشروع بطاقة 509 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 14 مليار و728 مليون جنيه والتي تخدم 128 قرية بالمحافظة، بالإضافة إلي تنفيذ الأعمال بـ 99 قرية أخري، 59 قرية مدرجة بخطة الهيئة، 31 قرية مدرجة بخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .