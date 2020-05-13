"إسعاف السويس": نقلنا 90 مصابا بكورونا لمستشفيات العزل

أعلنت هيئة الإسعاف بالسويس، أنه تم نقل 70 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال شهر مايو حتى الآن.

وقالت هيئة الأسعاف في بيان لها، إن إحمالي الحالات التي تم نقلها 90 حالة تم نقلهم من بداية انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، بينهم مرضى كبار السن وشباب وأطفال، وكان أصغرهم بعمر 9 شهور.

وأكدت هيئة الأسعاف، أنه تم نقل 60 حالة اشتباه كورونا من سكان المحافظة. وأضافت أن الأطقم المخصصة لنقل المصابين إلى مستشفيات ونزل العزل بالإسماعيلية والشرقية وحلوان تتبع المعايير والأساليب العالمية لنقل حالات المصابين بكورونا.

وأشارت إلى أنه تم وصول جميع الحالات في وضع مستقر إلى أماكن عزلهم بعد التنسيق مع غرفة أزمات وزارة الصحة.