الطقس اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري اليوم الخميس، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا، ولطيف ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتتزايد احتمالات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، فيما يسود ليلا طقس دافئ وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات المساء أن تهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.