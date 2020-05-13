نقابة الإعلاميين تعتمد عضويات جديدة.. ولجنة القيد: نفحص كل الورق

أعلن مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، اعتماد محضر قيد جديد، وإصدار عضويات جديدة للأعضاء الجدد، وذلك بعد أدائهم القسم المهني المنصوص عليه فى القانون 93 لسنة 2016 أمام مجلس النقابة.

وقال بيان للنقابة، منذ قليل، إن لجنة القيد اجتمعت على مدار الأسبوع الماضي، وفحصت أوراق المتقدمين، واعتمدت عضوية من توفرت فيهم شروط القيد.

وقال محجوب سعده، عضو لجنة القيد، إن العمل فى لجنة القيد مستمر، حيث يتم فحص جميع أوراق المتقدمين للقيد، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتمد العضويات بعد استيفاء شروط القيد.

ولفت إلى أن العمل لم يتوقف فى اللجنة، "وندعو جميع الزملاء الذين تم اعتماد أسمائهم التوجه إلى مقر النقابة".

من جانبه قال خالد فتوح، عضو المجلس وعضو لجنة القيد، أن العمل لم يتوقف فى اللجنة "وندعو جميع الزملاء الذين تم اعتماد أسمائهم للتوجه إلى مقر النقابة بجاردن سيتى للحصول على بطاقة العضوية وأداء قسم المهنة".

وأضاف أيمن عدلي عضو مجلس النقابة وعضو لجنة القيد، أن سياسة النقابة ترتكز على التيسير على الأعضاء، قائلًا "نحاول جاهدين سرعه إنهاء إجراءات قيدهم وفقًا للقانون".

واختتم نقيب الاعلاميين القول بطمأنة كل الزملاء المتقدمين بأوراقهم لطلب القيد، بأنه يتم النظر فى كل الأوراق، وناشد الزملاء بضرورة المتابعة المستمرة لسير أوراقهم من خلال مقر النقابة، أو الموقع الرسمي، أو الجروبات المخصصة للأعضاء أو شؤون القيد.