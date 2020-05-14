صابرين: أعدنا تصوير مشهد ضرب منة عرفة 3 مرات في "ليالينا 80"

تحدثت الفنانة صابرين، عن أصعب المشاهد التى صورتها خلال مسلسل "ليالينا 80"، الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.

وقالت "صابرين" في تصريحات لـ"الوطن"، مشهد اكتشاف خيانة ابنتي "منة عرفة"، وذهابها إلى السينما مع صديقها، كان مشهد صعب لتعقيداته العاطفية، وصورنا ذلك المشهد 3 مرات، أول مرة كنت ممسكة بها فقط دون ضرب، فى المرة الثانية قالت لي "أنت مش بتضربيني ليه؟"، فقلت لها "لا مش هضربك"، ولكنني ضربتها بسبب تقمصي للشخصية، وتم تصوير المشهد طبيعي.

وأضافت: في اللحظة ذاتها يقوم شقيقها "محمد عادل" بضربها فيقع علي الأرض، وتقرر فى تلك اللحظة، أن تترك ابنتها وتحنو على ابنها المريض، فتلك مشاعر الأم الحقيقة، والفضل يرجع فى ذلك إلى المؤلف أحمد عبدالفتاح، الذى كتب المشاهد بمشاعر فياضة.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.