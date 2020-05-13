فيديو.. منة عرفة عن مشهد "علقة صابرين": جاتلي الزايدة وكانت هتنفجر

أوضحت الفنانة منة عرفة أنها شاركت في مسلسل "سرايا عابدين" وكان في عصر ثاني لم تعاصره مثل مسلسل "ليالينا 80"، الذي يعرض حاليا طوال أيام شهر رمضان، "ودي مش أول مرة أشارك في حاجة زي دي، ولكن ليالينا 80 مختلف شوية لأني حضرت له بطريقة مختلفة، وأخدت المعلومات اللي لزماني في الشخصية من مامتي وناس عاشوا الفترة دي، وفي البروفات كنا بنعلم نفسنا حاجات ونستبعد مصطلحات من العصر الحالي".

وأضافت منة عرفة ببرنامج "MBC Trending"، المُذاع عبر قناة "MBC4"، "العلقة اللي أخدتها من صابرين في المسلسل ده كان أتقل يوم في دوري وكان في المشاهد الرئيسية بتاعتي، واليوم ده لسوء حظي تعبت وجاتلي الزايدة وأنا في اللوكيشن وكان لازم اتنقل المستشفى فورا، وصورت المشهد وأنا بنضرب وأنا عندي الزايدة، واضربت العلقة دي وأنا عندي الزايدة، وكانت هتنفجر، واتحجزت بالليل في الطوارئ".

وكشفت منة عرفة أنها تتابع مسلسل "البرنس" ويعجبها كثيرا أداء الفنانين به، "ولعبة النسيان حلو أوي أوي والمسلسل تحفة ونفسي أعرف هيوصل لإيه، ومتابعة علي ربيع علشان صاحبي وبتفرج عليه كل يوم، وبتابع الاختيار طبعا، والحاجات التانية تخاطيف كدا".