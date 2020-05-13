"شباب ورياضة" الدقهلية تشارك تعقيم وتطهير تربية نوعية جامعة المنصورة

شارك شباب متطوعين من الإدارة العامة للأزمات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وشباب الهلال الأحمر المصري بالمنصورة اليوم، في تعقيم وتطهير مبنى كليى التربية النوعية جامعة المنصورة تنفيذا لمبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتطهير وتعقيم الأماكن والمؤسسات العامة وبرعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أشرف الزيني عميد الكلية، وعلاء الشربيني وكيل وزاره الشباب والرياضة بالدقهلية، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات بالمديرية.

وقال علاء الشربيني، وكيل الوزارة ، في تصريح صحفي، إنهم مستمرين في تعقيم وتطهير المؤسسات الخدمية بالدقهلية مضيفا انه سيتم يوم الأحد القادم تعقيم وتطهير مكتب بريد شارع قناه السويس وتوزيع أدوات حماية على الموظفين والمترددين على مكتب البريد.