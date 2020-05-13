محافظ الغربية: تطهير وتعقيم 13 ألف و126 منشأة حكومية لمجابهة كورونا

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بشكل يومى في جميع مدن ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تعقيم جميع الشوارع الرئيسية والميادين والمنشآت الحكومية والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية.

وأعلن محافظ الغربية، أن حملات التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية، انتهت من تطهير وتعقيم 13 ألف و 126 منشأة حكومية حتي الآن، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين .

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 2438 مسجد و108 كنيسة، و1772 مدرسة، و6222 شوارع وميادين رئيسية، و826 مواقف سيارات، و784 منشأة صحية، و426 سوق، و 26 محكمة، و340 بنكا، و184 قسم شرطة.