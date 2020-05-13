نقيب السياحيين: صندوق زمالة للعاملين لمساندتهم وقت الأزمات

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن هناك اتجاه داخل النقابة لإنشاء صندوق للزمالة، وذلك لدعم العاملين بالسياحة في وقت الأزمات، لا سيما في ظل الظروف الأخيرة التي يمر بها قطاع السياحة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف حلقة، لـ"الوطن"، أنه سيتم دفع اشتراك صندوق الزمالة من عضوية النقابة فقط، على أن يتم الصرف منه على الأعضاء المشتركين بالنقابة، مؤكدًا أن باب عضوية النقابة مفتوح أمام جميع العاملين بمختلف القطاعات السياحية، ومنهم العاملين بشركات السياحة، والعاملين في النقل السياحي، والليموزين، والفنادق، والفنادق العائمة، والمطاعم والكافيهات، والبازارات، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.

وأوضح أنه سيتم تكليف المستشار خالد أبو بكر، المستشار القانوني للنقابة، بإعداد اللائحة وإقرارها في مجلس النقابة، لافتًا إلى أن الصندوق سيكون له حساب منفصل تماما عن حساب النقابة، حيث يتم الدفع من الأعضاء الراغبين، إما شهريا أو سنويا.

ولفت نقيب السياحيين، إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الاشتراك في صندوق الزمالة، مؤكدًا أنه سيتم استثمار أموال الصندوق بشكل آمن إما عن طريق ودائع في البنك، أو مشروعات دون أي مخاطر.

وقال حلقة، إن عدد العاملين بقطاع السياحة يصل لـ3 ملايين عامل، ومثل هذا الصندوق يكون سندا وعونا للأعضاء، مشددًا على أن أعضاء النقابة فقط هم من يحق لهم الصرف من صندوق الزمالة.