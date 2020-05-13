المدينة الجامعية بالسادات تستعد لاستقبال العائدين من الخارج

أكد الأستاذ الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات جاهزية المدن الجامعية بالجامعة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك تنفيذاً لخطط القيادة السياسية لاستيعاب العائدين من الخارج خلال مدة الحجر الصحي المقررة.

وقال "بيومي"، في تصريحات صحفية، أن جامعة السادات تسخر كافة إمكانياتها المتاحة تنفيذاً لخطط الدولة في محاصرة انتشار هذا الفيروس الخطير المعروف باسم "كوفيد 19" أو "كورونا".

وأوضح "رئيس الجامعة " أن المدن الجامعية استعدت من جميع النواحي لاستقبال الوفود المقرر لها العودة لأرض الوطن، والدخول لمرحلة الحجر الصحي بدء من الخميس المقبل، من حيث التعقيم اللازم، ووسائل الراحة والأمان و كذلك الوسائل الترفيهية.

وأشاد "بيومي" بقرارات الدولة وحلولها لعودة أبنائها العالقين من الخارج، وكذلك الحفاظ على أساليب حصار انتشار المرض وكذلك عدم تحمل المواطنين تكاليف الحجر الصحي.