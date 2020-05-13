شريهان: لنصلي جميعا من أجل أن يرفع الله عنا البلاء والوباء

نشرت الفنانة شريهان صورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" تدعو فيه العالم للصلاة لله من أجل الإنسانية، ليكشف هذه الغمة، وأن يذهب عنا البلاء والوباء.

ونشرت شريهان صورة لسجادة صلاة من منزلها وعلقت: "ليلة القدر خير من ألف شهر"، مضيفة "‏أصلي وسأصلي ولنصلي جميعًا بقلب في جسد عالم واحد صلاة من أجل الإنسانية، أدعو الله سبحانه وتعالى لبلدي وشعبي وجميع الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم أجمع أن يكشف عنا هذه الغمة، وأن يذهب عنا البلاء والوباء، ويجعلنا جميعًا سالمين آمنين مطمئنين في سلامة وسلام".

وأضافت شريهان دعاء: "الَلهم إِنك عفو كرِيم تحب العفو فَاعْفُ عَنِّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا اللَّهُمَّ‏ إنا نسألك الحسنى وزيادة بسم الله الرحمن الرحيم لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم، اللَّهُمَّ بلغنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك اللهم فرج همومنا واغفر ذنوبنا واجبر قلوبنا اللهم اجعل لنا في هذه الليالي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك وعفوك وإحسانك واجعلنا فيها مِمَن تتغير أقدارهم وأحوالهم للأفضل".

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ودومًا تتواصل الفنانة شريهان مع جمهورها عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي سواء "تويتر" أو "إنستجرام".

ونشرت الفنانة شريهان، تغريدة منذ أيام تنعي فيها الشيخ محمود الطبلاوي، عبر حسابها الخاص على "تويتر".