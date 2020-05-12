الحلقة 18 من لما كنا صغيرين: محمود حميدة يبحث عن حبيبته السابقة

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 18 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا.

طلب سليم "محمود حميدة"، من رفيق "أشرف زكي"، أن يبحث عن حبيبته السابقة، التي سبق وأتت له وأخبرته بأن لديه ابنة، والتي أخفت عنه حقيقتها حتى لا يستطع الوصول إليها وأخذها منها بالقوة.

حاولت دنيا "ريهام حجاج"، الوصول لوائل" كريم قاسم"، ولكنه لم يرد عليها، ولم يستجب لمكالماتها، فذهبت إليه واستنكرت ما فعله معها، فسألها لماذا لم تخبره بأن ياسين، هو من أهداها السيارة.

وعلم ياسين "خالد النبوي"، بأن سليم يبحث عن حبيبته السابقة التي اتفق معها على الذهاب إليه وتهديده، وطلب منها عدم الذهاب له مرة أخرى بالمكتب، على أن يكون التواصل بينهما عبر الهاتف فقط.

عادت دنيا إلى المنزل وحاولت فتح الباب، ولكنها فوجئت بفتح عمها الباب لها، وعلمت بأنه جاء للمنزل وأخذه، ما جعلها تغضب، وتركت المنزل وذهبت.

هاتف سليم، دنيا، وأخبرها بأنه علم بما حدث بينها وبين عمها، وعرض عليها المساعدة ولمح لها بأن وائل هو المتسبب في ذلك، وذهبت إلى ياسين وأخبرته بما دار معها.

أخبرت دنيا، ياسين، بأن عقود الفيلا التي بحوزة عمها مزورة، وطلب منها مقابلة وائل، ولكنها قالت له إنه لن يوافق، وبالتالي طلب منها أن تدعوه على العشاء، ويأتي ويقابله.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.