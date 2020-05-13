"لما كنا صغيرين" الحلقة 19.. وقوع وائل في مصيدة محمود حميدة

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 19 من مسلسل لما كنا صغير، بذهاب دنيا "ريهام حجاج"، وياسين "خالد النبوي"، إلى وائل "كريم قاسم"، لإقناعه بالتحالف معهما ضد سليم "محمود حميدة"، لمحاولة إثبات تجارته في المخدرات.

حاول سليم إيقاعهم في شر أعمالهم، حيث أفسد ما خطط له الثلاثي، إذ قام بتبديل المخدرات بعدسات، حتى يقتنعوا بأنه لا يتاجر بالمخدرات، وحينما داهمت الشرطة المكان يجدون الأمر يبدو طبيعيًا ولا وجود للمخدرات، وما هو سوى اختبار وفشل فيه وائل.

دبر ياسين خطة محكمة حتى تستعيد "دنيا" فيلتها التي أخذها عمها "عماد رشاد"، بعقد مزور.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبد الله، عبد الرحيم حسن، عماد رشاد، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها محمود حميدة، رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.