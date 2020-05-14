محافظ كفر الشيخ: لجنة طبية خاصة لفحص الطبيب المصاب بفقدان البصر 

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع لحظياً حالة الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء أداء عمله بمستشفى العزل في بلطيم، وأنه تم التواصل مع الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، لبحث إمكانية تشكيل لجنة طبية من المستشفى الجامعي، لفحص الطبيب.

وأوضح المحافظ، أنه ستتوجه لجنة لفحص حالة الطبيب، مع إعداد تقرير تمهيداً لنقله للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارته والاطمئنان عليه، فضلاً عن متابعته المستمرة مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم نحو علاج الطبيب، الذي أصيب أثناء أداء عمله، فضلأً عن تقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء.

وكان المحافظ أكد في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارة الطبيب، والاطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ اللازم نحو علاجه وأنه يتابع مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

يذكر أن الطبيب أصيب بفقدان للبصر خلال أداء عمله نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لايبصر وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة ، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره اثناء عمله بمسشتفى عزل بلطيم.