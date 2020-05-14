محافظ الشرقية: ماكينات في "المواقف" لتعقيم الميكروباصات بصورة دائمة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه أصدر تعليماته لكافة مواقف الميكروباصات الرسمية بالمحافظة، وعددها 27 موقفًا، بتوفير ماكينه لتطهير وتعقيم الميكروباصات أول دخولها للموقف: "هناك تعقيم مستمر وبصورة دائمة".

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة أعطت تعليماتها للشركات بأن لا يتجاوز عدد الركاب بوسائل النقل الخاصة بهم عن 60% من حموله وسيلة المواصلات، وكذا ضرورة توفير كمامة وجوانتي، مع فحص العمال قبيل دخولهم إلى المصانع.

وأوضح أن المحافظة أوصت المصانع بتوفير غرف عزل عند بوابات الدخول، وفي حال مرض أحد الموظفين قبيل دخوله للمصنع يتم إيداعه فيه، ثم إبلاغ وزارة الصحة التي تتولى نقله لأحد أماكن العزل المخصصة.

وأكد أن هناك تجاوبًا كبيرًا من أصحاب المصانع مع تلك الإجراءات الاحترازية، والتي تم وضعها بمشاركتهم: "هما اللي حطوا الاشتراطات وعقاب مخالفتها كمان".

وبالنسبة لاقتراب عيد الفطر المبارك، أكد المحافظ توفير كافة السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مناسبة وطوال الأيام: "محتاجين بس نقلل الضغط شوية لعدم انتقال الفيروس بين المواطنين".

وتابع: "ممنوع التجمعات بين المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكل الإجراءات هناخدها زي شم النسيم لحين عبور الأزمة الراهنة، وحتى يعلم المواطنون كيفية حفاظهم على صحتهم".