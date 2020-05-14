"الأم والابن" قتلا "الأب" ودفناه.. والنيابة تستخرج الجثة بعد أسبوع

بعد دفنه بـ"أسبوع".. استخرجت النيابة العامة جثة عامل، تم دفنه بمقابر أبو رواش بمنطقة كرداسة، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

جاء قرار النيابة، بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية والقضائية، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الحيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن العامل، قتل على يد زوجته وابنه وصديقه، بسبب خلافات أسرية، وادعى المتهمين أن الوفاة طبيعة، ودفنوه، إلا أن قوات الأمن، كشفت عن ملابسات الجريمة، وألقى القبض على المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة.

أمرت النيابة تحت إشراف المستشار المحامى الأول لنيابات شمال الجيزة، بتشريح جثة القتيل، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات أسرية تسببت في قيام زوجة العامل وابنه وصديقه في قتله، ودفن جثته في مقابر منطقة أبو رواش في كرداسة.

وقررت النيابة، استخراج الجثة لتشريحها، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، تحللها بالكامل، نظرا لمرور أسبوع على الدفن، ولاتزال التحقيقات مستمرة.