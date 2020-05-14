قبل شراء ملابس العيد.. 10 نصائح عند التسوق من المواقع الإلكترونية

بدأ الكثير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، شراء ملابس العيد تزامنًا مع قرب انتهاء شهر رمضان، ما تسبب في إحداث زحام شديد على المحال التجارية، ما يتنافى مع إجراءات التباعد الاجتماعي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" نصائح للمستهلك عند الشراء من المواقع الإلكترونية، لضمان التسوق بأمان وفق ما نشره جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي على النحو التالي:

1- تجول بين المواقع المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء، حيث تتمكن من مقارنة الأسعار والمواصفات الخاصة بكل سلعة تريد شرائھا.

2- تسوق عبر موقع آمن "Secure website" يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملھا في الشراء.

3- قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي تشتري منه، تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك، وتفاصيل بطاقتك الإئتمانية.

4- لا تعط أبدًا تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني، أو عبر غرف المحادثة.

5- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الإئتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وأسماء الشركات التي اشتريت منھا، والتي قد تختلف أحيانًا عن اسم موقعھا على الإنترنت.

6- استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت، وخصصھا لھذا الغرض حتى يسھل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك، واحرص على أن يكون رصيد ھذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبرالإنترنت.

7- احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة، واقرأ بدقة شروط البيع وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت، حيث أن بعض المواقع تحتوي على خانات للأسئلة المتكررة "faqs"، فلابد من مراجعتھا إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.

8- إن انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستھلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة، نتيجة عدم إمكانية مشاھدة السلع قبل الشراء.

9- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بھا عبر الشبكة، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب "Hard disk".

10- اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع، وتأكد من مسؤولية تكلفة النقل والتوصيل للمستھلك.