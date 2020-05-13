مجلس الوزراء والبرلمان.. جهود الدولة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مثل ارتداء الكمامة وتعقيم السيارات.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020 م، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعه له ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحه بالشرقية ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات.

مجلس الوزراء والبرلمان والجامعات.. جهات أعلنت ضرورة ارتداء الكمامات

جهودا عديدة تبذلها الدولة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، في الأسبوع الماضي، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الاحترازية المتبعة مع أزمة كورونا، عندما تعود الحياة تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريًا في الأماكن الحكومية.

كذلك شهد الفترة الماضية، طرح البرلمان أكثر من مشروع قانون خاص بارتداء الكمامات، منها ما تقدم به النائب محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، ينص على أنه يجوز لوزير الصحة أن يلزم الأفراد، المسموح لهم بالتنقل، باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى، خارج أماكن السكن، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

وفي الثلاثاء الماضي، أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن اتحاد البنوك، قرر إلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها، بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة"، قبل دخول فروع البنوك، مشيرا إلى أن وأشار الموظفين في البنوك والعملاء، مجبرين على ارتداء الكمامات، مؤكدًا أن البنوك المصرية، قدمت العديد من المبادرات والتمويلات بأسعار فائدة بسيطة، مع تأجيل الأقساط.

كما أعلنت عدة جامعات من بينها جامعتي الإسكندرية وبنها، ضرورة ارتداء أي شخص داخل الجامعة للكمامات، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما يساهم في الحد من انتشاره.