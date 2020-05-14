بالسم فى رمضان.. كشف غموض قتل عامل على يد زوجته وابنه وصديقه

"بلاغ تغيب" قاد أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن المحافظة، لكشف جريمة قتل مروعة في منطقة كرداسة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن أم وابنها وصديقه قتلوا الزوج بـ"السم" ودفنوه، بسبب خلافات بينهم.

وأضافت التحريات أن الزوجة وضعت "السم" لزوجها أثناء تناوله وجبة الإفطار، وأنه عقب دفن المجني عليه، توجهت الابنة لمركز شرطة كرداسة وحررت محضرًا بالتغيب، وأثناء رحلة البحث والتحري، كشفت أجهزة الأمن أن راء اختفاء الأب زوجته وابنه وصديقه، والذين قتلوه بالسم ودفنوه في مقابر أبو رواش.

وأُخطرت النيابة التى انتقلت وقررت استخراج الجثة بعد دفنها بأسبوع، وقررت عرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وجاء قرار النيابة، أن العامل قتل على يد زوجته وابنه وصديقه، بسبب خلافات أسرية، وادعى المتهمون أن الوفاة طبيعة، وأنهم دفنوه، إلا أن قوات الأمن، كشفت ملابسات الجريمة، وألقت القبض على المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات، أن خلافات أسرية تسببت في قيام زوجة العامل وابنه وصديقه في قتله، ودفن جثته في مقابر منطقة أبو رواش في كرداسة.

وقررت النيابة، استخراج الجثة لتشريحها، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، تحللها بالكامل، نظرًا لمرور أسبوع على الدفن، ولاتزال التحقيقات مستمرة.