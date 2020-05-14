برلمانية: رئيس "يونيون إير" وعد باستمرار صرف المكافآت حتى انتهاء كورونا

قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تلقت استغاثات من عاملين بشركة إدارة يونيون إير للتكييفات، بشأن فصلهم تعسفيًا من الإدارة.

وأكدت مايسة، أنها تواصلت مع رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بعدما تقدمت بطلب إحاطة لرئيس المجلس، بشأن أزمة عمال يونيون إير، الذي أوضح لها، أنه لم ولن يتخلى عن أي عامل، لافتا إلى أن ما قام به هو مجرد إجراء إدارى، لمن انتهى تعاقدهم بموجب عقود محددة المدة، وليس كل عمال الشركة، مع استمرار صرف مكافأة شهرية قيمتها 1000 جنيه، لمن انتهى تعاقده، وذلك لحين الانتهاء من أزمة كورونا.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، أن رئيس الشركة وعد باستمرار صرف مكافأة لكل من انتهت عقودهم، وأنه ملتزم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال، على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم، بالتسريح أو خفض الأجور.