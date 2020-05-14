"مش كورونا".. الطبيب المصاب بفقدان البصر ينفي إصابته بالفيروس

نفى الدكتور محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات الذي فقد بصره خلال أداء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، إصابته بفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا أن بعض زملاءه تخيلوا أنه عندما تعرض لوعكة صحية، صاحبها ضيف فى التنفس، أنه أصيب بفيروس كورونا، لكن المسحات، أكدت عدم اصابته بالفيروس، وجرى التأكد من سلبية النتائج.

وأضاف الطبيب، لـ"الوطن"، أن المجهود المبذول من الطاقم الطبي بالمستشفى، وارتداء الملابس الواقية طويلاً في الصيام جعله يشعر بضيق تنفس، وأجرى له زملاءه الإسعافات الأولية والأشعة بالمستشفى، وشعر بتحسن قليلاً، إلا أنه بعد دقائق، تعرض لوعكة صحية أخرى، وهى ضيق في التنفس، فظنوا أنه أصيب بكورونا، لكنه فقد الوعي، وجرى نقله للرعاية المركزة بمستشفى الصدر في كفر الشيخ.

ونشرت "الوطن"، التقارير الطبية، التى أدت لفقدان الطبيب محمود سامى قنيبر، اخصائي الحميات والمنقول لمستشفى عزل بلطيم، بصره خلال أداء عمله داخل المستشفى.

وأكد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، حصلت "الوطن" على نسخة منه، الذى شهد أولى محطات مرض الطبيب، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو، وتعرض لوعكة صحية فجر يوم 9 مايو، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له، ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد تقرير آخر، صادر عن مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي، وحموضة بالدم، وجفاف شديد، وفى نفس السياق، أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد بإصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي"dو c، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم.

كما أفاد تقرير صادر مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، بأن المريض وصل إليه لا يبصر، وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد على أنه يتابع لحظيا حالة الطبيب، وأنه جرى التواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، لبحث أمكانية تشكيل لجنة طبية من المستشفى الجامعي، لفحص الطبيب.

وأوضح المحافظ، أنه ستتوجه لجنة لفحص حالة الطبيب، مع إعداد تقرير تمهيداً لنقله للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم، مشيراً الى انه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارته والاطمئنان عليه، فضلاً عن متابعته المستمرة مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم إتخاذ اللازم نحو علاج الطبيب، الذى أصيب أثناء أداء عمله، فضلأً عن تقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء.

وأوضح أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارة الطبيب، والاطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ اللازم نحو علاجه وأنه يتابع مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

يذكر أن الطبيب، أصيب بفقدان للبصر خلال آداء عمله، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر بالقاهرة، لعلاجه على نفقة الدولة.

وتابع: "كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا، إحنا خدامين اللى بيخدمونا".