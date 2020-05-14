"ارتفاع الضغط واضطراب الوعي وجفاف".. حالة الطبيب المصاب بفقدان بصره

يواصل رجال الجيش الأبيض في مصر، تقديم تضحيات لمساعدة البلاد على تجاوز الأزمة الحالية مع جائحة كورونا، وآخر هذه التضحيات ما حدث مع الطبيب محمود سامى قنيبر، أخصائي الحميات، والمنقول لمستشفى عزل بلطيم، الذي فقد بصره، خلال أداء عمله داخل المستشفى.

وأكد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، حصلت "الوطن" على نسخة منه، الذى شهد أولى محطات مرض الطبيب، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو، وتعرض لوعكة صحية فجر يوم 9 مايو، حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له، ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد تقرير آخر، صادر عن مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي، وحموضة بالدم، وجفاف شديد، وفى نفس السياق، أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد بإصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي"dو c، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم.

كما أفاد تقرير صادر مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، بأن المريض وصل إليه لا يبصر، وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أكد على أنه يتابع لحظيا حالة الطبيب، وأنه جرى التواصل مع الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، لبحث أمكانية تشكيل لجنة طبية من المستشفى الجامعي، لفحص الطبيب.

وأوضح المحافظ، أنه ستتوجه لجنة لفحص حالة الطبيب، مع إعداد تقرير تمهيداً لنقله للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم، مشيراً الى انه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارته والاطمئنان عليه، فضلاً عن متابعته المستمرة مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم إتخاذ اللازم نحو علاج الطبيب، الذى أصيب أثناء أداء عمله، فضلأً عن تقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء.

وأوضح أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارة الطبيب، والاطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ اللازم نحو علاجه وأنه يتابع مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

يذكر أن الطبيب، أصيب بفقدان للبصر خلال آداء عمله، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وأفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر بالقاهرة، لعلاجه على نفقة الدولة.

وتابع: "كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا، إحنا خدامين اللى بيخدمونا".