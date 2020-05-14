تسجيل 4747 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البيرو.. و112 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالبيرو، تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2169 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير، أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 76306 أشخاص، وذلك بعد رصد 4247 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد - 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 24324 شخصا، وذلك بعد تسجيل ألف حالة تعاف إضافية.

وأعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا أن بلاده دخلت المرحلة الأخيرة من حالة الطوارئ الوطنية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأفاد أن الحجر الصحي الساري منذ نحو شهرين، سيتم رفعه في 24 مايو الجاري، مبينا أن الوباء بلغ ذروته بالبيرو.