اليوم.. اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يتوقع الخبراء المصرفيون إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس.

وفى تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار توقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر، إثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية."

وأضافت دوس: "نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1% على أذون الخزانة للـ 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6% على مدار الـ 12 شهر القادمين".

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في لاجتماعها الأخير في 2 أبريل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس. تسارع التضخم السنوي المصري ليصل على 5.9% في أبريل على أساس سنوي مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بـ 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (CAPMAS).

وقال البنك المركزي مؤخرا أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 2.54% على أساس سنوي في أبريل من 1.89% في مارس، وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1% في أبريل، مقابل 0.4% معدل تضخم خلال نفس الشهر من العام السابق. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.9% في أبريل من 5.1% في مارس.