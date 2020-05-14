17 مليون جنيه لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمدينة رأس سدر

أعلن المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، رصد 17 مليون جنيه لتطوير ورصف طرق داخلية بالمدينة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وجارى الآن تطوير عدد من الطرق بطول 5 كيلو متر، بالإضافة إلى تطوير عدد من الطرق الحيوية من قبل.

وأكد رئيس المدينة أن تطوير الطرق برأس سدر، يعد من أهم عوامل الجذب السياحي الداخلي، لكونها تعد أقرب مدن محافظة جنوب سيناء للمحافظات مصر المختلفة.

وأوضح أته سيجري استلام أعمال تطوير الطرق من خلال لجنة فنية متخصصة، وستقوم بإجراء اختبارات وجسات لطبقات الأسفلت، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.