فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بدورة التربية العسكرية بـ"أسيوط"

أعلنت جامعة أسيوط عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بدورة التربية العسكرية لطلاب السنوات النهائية والخريجين، وذلك للتيسير على الطلاب اجتياز الدورة في ظل قرار تعليق الدراسة بالجامعات إثر انتشار فيروس كورونا المستجد مع الالتزام باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق القائم بين المجلس الأعلى للجامعات وإدارة جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وقيادة قوات الدفاع الشعبي.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة التربية العسكرية، أنه قد تم رفع موضوعات الدراسة المحددة طبقا للتعليمات المنظمة بدورات التربية العسكرية على الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك على الرابط التالى: http://www.aun.edu.eg/arabic/milit_edu/

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه من المقرر فور فتح باب التسجيل أن يقوم الطالب بالتسجيل في دورة التربية العسكرية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للجامعة للتسجيل والذى سوف يتم عليه كذلك رفع البحث الخاص بمادة التربية العسكرية - وأداء الاختبار أون لاين.

وذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية. الاسم والكلية و الفرقة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الامتحان، وسوف يتم تحديد ميعاد رفع البحث والامتحان لاحقا" بعد اكتمال تسجيل الطلاب في الدورة ويعتبر تسليم الأبحاث وتنفيذ الامتحان شرط أساسي للنجاح فى دورة التربية العسكرية.

ويقدم الطالب ورقة بحثية حول أحد الموضوعات عن دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي و المصري، ودور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، والأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها، المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب و أسلوب الوقاية منها، وحروب الجيل الرابع على شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم تحديد موضوع البحث للطالب وفقًا إلى كليه الطالب كما موضح برابط التربية العسكرية بموقع الجامعة.