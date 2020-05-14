محافظ الغربية يطالب التنفيذيين بمتابعة الالتزام بالكمامات داخل المنشآت

طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات بمتابعة تنفيذ قرار مواجهة تفشي فيروس كورونا داخل المصالح الحكومية والمصانع والبنوك والمحال التجارية والمطاعم والمولات، والذي أصدره الثلاثاء الماضي.

كان محافظ الغربية، أصدر قرارا الثلاثاء الماضي، بالتشديد على العاملين بكافة المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمولات وكافة الجهات التي تتعامل مع المواطنين باستخدام الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل.

وأكد على معاقبة كل من يخالف ذلك بإغلاق المنشأة وتطبيق العقوبات الواردة في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.